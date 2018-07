A Roma l'ultimo faccia a faccia: Ghedina è ottimista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTO ALLA ROVESCIACORTINA «La nostra proposta per i Giochi olimpici invernali 2026 ha tutte le caratteristiche per riuscire bene; noi quindi andiamo avanti con il progetto che vede Cortina capofila, assieme alle Dolomiti. Non intendiamo essere la stampella di nessuno». Gianpietro Ghedina è ancora più determinato, dopo l'incontro di ieri a Roma, nella sede del Coni, per confrontarsi con il presidente Giovani Malagò. La delegazione veneta era composta dal sindaco di Cortina, città che chiede di essere candidata ad organizzare le...