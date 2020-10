I COMMENTI

ROCCA PIETORE «Del miliardo e mezzo di euro di danni provocati da Vaia in Veneto, ben 110 milioni fanno capo a Rocca Pietore. Di questi, 11 ai Serrai. Ecco perché la nostra amata forra è considerata l'emblema della tempesta di fine ottobre 2018: perché l'ha completamente distrutta». Il sindaco Andrea De Bernardin, ieri alla presentazione del progetto di ripristino della gola, ha ribadito a cittadini, operatori turistici e rappresentanti delle associazioni presenti in sala quanto sia importante il cantiere che sta aprendo i battenti. «All'indomani di acqua e vento - ha ricordato Gianvittore Vaccari, amministratore unico di Veneto acque - voi rocchesani vi siete tutti tirati su le maniche, indistintamente, per darvi una mano a vicenda. Ora è giunto il momento della rinascita degli amati Serrai, simbolo della distruzione ma ora destinati a rinascere».

IL SINDACO

«Siamo arrivati - ha introdotto la serata il primo cittadino - a un momento importantissimo per la nostra comunità che tanto ha sofferto a seguito di eventi meteo drammatici. In questa fase il Comune non ha avuto parte attiva, affidata interamente a Veneto acque, ma per quanto possibile abbiamo fatto di tutto per offrire massima collaborazione. Ma abbiamo avuto anche un ruolo di controllo sui progetti che via via sono venuti avanti. Ad esempio non sono mancate, da parte nostra, delle critiche che ritenevamo costruttive. Un esempio su tutti, l'ampiezza della strada che inizialmente era prevista non più larga di 2 metri e che invece poi è diventata di 2,70». Su quella via, oltre a pedoni ed escursionisti, un tempo ci passavano anche gli sciatori in inverno e il trenino carico di turisti in estate. «Due realtà - ha sottolineato il sindaco - che non nascondo rappresentavano una buona fetta dell'economia degli operatori di Sottoguda e che, magari con delle accortezze, vorremmo ripristinare». Dopo i vari confronti con i tecnici, l'Amministrazione è giunta a una conclusione: «Non potevamo pretendere - ha spiegato - di avere i Serrai com'erano un tempo, ad esempio con 14 passerelle e con tutte le caratteristiche originarie. Avrebbe voluto dire obbligare i Servizi forestali a ricreare quanto distrutto pezzetto per pezzetto, quasi come un puzzle: impossibile». E allora, inevitabile qualche mediazione. «Ma non molliamo - ha detto il sindaco - anche nei prossimi due anni di lavoro svolgeremo un attento ruolo di controllo».

VENETO ACQUE

«La presentazione di questo progetto - ha sottolineato l'ingegner Vaccari - è la conclusione di uno sforzo enorme, derivante dal lavoro di numerosi professionisti ognuno dei quali dotato di gran preparazione nel proprio settore. È con orgoglio quindi, dopo che il governatore Zaia ha indicato Veneto acque come soggetto attuatore di riferimento per i Serrai, che oggi illustriamo tempi e modi di riqualificazione dei Serrai. Abbiamo a cuore il bene della comunità di Rocca Pietore con la quale continueremo a confrontarci per individuare assieme l'optimum per entrambe le parti. Nei prossimi giorni, ad esempio, incontreremo i proprietari dei terreni sui quali transiterà la pista provvisoria di cantiere». Il progetto dei Serrai di Sottoguda sarà visibile a chiunque da oggi sul sito web del Comune di Rocca Pietore. (R.G.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA