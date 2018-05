A rischio i 13,5 milioni per l'ex Maddalena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICAROVIGO A rischio i 13 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere Commenda e dell'ex ospedale Maddalena. Se entro breve tempo non verrà trovata una soluzione da parte dei due proprietari dell'immobile al centro della rivoluzione urbana, Roma potrebbe decidere di escludere la città dal bando perché verrebbe a mancare uno dei criteri fondamentali per l'assegnazione. Il sindaco Massimo Bergamin e i tecnici di Palazzo Nodari sono a lavoro per trovare una soluzione.GAZZETTA UFFICIALEIl bando di finanziamento statale fu...