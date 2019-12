A RIALTO

VENEZIA Ci risiamo. L'acqua alta sale di nuovo. Uno scenario da incubo iniziato con il suono delle sirene alle prime ore del mattino. Ma chi, a quell'ora, è già in piedi per lavorare non può fare altro che rimboccarsi le maniche e sperare che l'acqua faccia meno danni possibili. Questa è la storia dei negozianti e dei titolari dei banchi del Mercato di Rialto. Il più famoso mercato della città, spesso al centro delle cronache per una crisi che pare inarrestabile, stavolta messo in ginocchio dal continuo innalzarsi dell'acqua.

PESCHERIA

Alla mattina metà del mercato è sommerso. Molti banchi sono rimasti chiusi, i negozianti più temerari hanno aperto ma i loro volti parlano. Tanta preoccupazione, tanta rabbia. Più che comprare verdura e pesce, le persone corrono ad acquistare stivali più alti possibile. Perché l'acqua non arriva al ginocchio, lo supera di gran lunga. «Dal picco dei 187 centimetri a oggi - afferma Dario Naccari, titolare di uno dei banchi del pesce - non abbiamo più lavorato. I danni sono parecchi, ma soprattutto manca il lavoro. Oggi per esempio all'antivigilia, che era il giorno dell'anno dove lavoravi di più, non c'è nessuno. La merce è ferma».

ERBARIA

Spostandosi nella parte dei banchi frutta e verdura la situazione è la stessa. «Siamo senza parole. In tanti anni che sono qui non mi è mai successo di vedere l'acqua alta così spesso e così alta soprattutto. Ci ha penalizzato tantissimo», dichiara Walter Zanetti del negozio frutta e verdura Santin. Per le strade, dove i turisti, dimezzati nel numero, rimangono affascinati e stupiti, intenti a ritrarre con i loro smartphone lo scenario surreale, alcune persone impossibilitate a muoversi e bloccate dall'acqua si fermano a parlare con i negozianti. «Chi è che parla del mancato guadagno che un mese di acqua alta comporta? Di questo non ne parlano. Il nostro sindaco perché non viene qui a Rialto, dopo il 12 novembre chiedendo come va qui che avete un mercato che è fatiscente e morente? È un problema nazionale e locale», afferma Gino Mascari, titolare dell' antica Drogheria di Rialto. Ancora dal negozio La Baita, Giorgio Mussoni lancia un allarme: «Un disastro. Una cosa molto grave ma i media hanno spaventano troppo, così abbiamo perso anche molti turisti». E infine ci sono loro. I veneziani che ascoltano i commercianti, che camminano per le strade a testa alta comportandosi come se fosse un giorno come tanti altri. Camminando in mezzo all'acqua, molti si aggirano fra i negozi in questa giornata buia, squarciata qui e là da qualche raggio di sole. «L'acqua alta con il sole? Cosa si vuole di meglio a Venezia. Per noi che facciamo la spesa è una bella giornata. Per chi lavora è diverso» afferma Massimo Santini, cittadino veneziano.

Virginia Grozio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA