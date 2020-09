TURISMO

VENEZIA Covid permettendo, dalla prossima primavera a Venezia si entrerà passando per dei tornelli in vetro. Come? Più o meno allo stesso modo di come si entra nelle grandi metropolitane di tutto il mondo, passando un badge - in teoria caricabile sul cellulare attraverso un'app - su un sensore che aprirà le porte alla città d'acqua. I tornelli saranno installati sulle vie d'accesso al centro storico e ci dovranno passare tutti, solo che chi vive la città non da turista, avrà questa chiave in mano, o sullo smartphone, che garantirà un accesso libero. Mentre gli escursionisti e i visitatori giornalieri potranno mettere piede su campi e calli solo dopo aver prenotato. E se, arrivati a Venezia senza prenotazione volessero entrare a tutti i costi? Pagheranno cifre più alte. Perché la gestione dei turismo e dei suoi flussi, a Venezia, in futuro avverrà attraverso la prenotazione.

IL CANCELLO DI CASA

«Abbiamo un piano generale di città. I tornelli dovrebbero iniziare dalla primavera prossima, era già in programma - ha annunciato ieri il sindaco Luigi Brugnaro - ma poi è arrivato il Covid e adesso non sappiamo quanto la crisi sanitaria continuerà. Dico primavera sperando che tutto passi in fretta, ora non avrebbe senso installarli, ma sarà il prima possibile perché servono. Li metteremo in stazione, a Piazzale Roma, nei luoghi di accesso alla città, dove arrivano i lancioni. Le persone che arrivano - ha chiarito Brugnaro - dovranno avere un pass per entrare, come fosse un cancello di casa. I cittadini, i lavoratori, gli studenti, gli aventi diritto avranno nel telefonino la chiave di accesso per andare e venire. Per il resto, soprattutto per quel turismo giornaliero non preventivabile, chiederemo che la visita in città sia prenotabile. Chi viene per visitare Venezia dovrà prenotarsi, se lo farà su strutture nostre, su alberghi autorizzati, anche a Mestre, avrà già il pass sul telefonino tramite richiesta dell'albergatore, chi viene in giornata dovrà prenotarsi e pagherà un contributo d'accesso. Quando il numero di visitatori sarà sufficientemente alto o quando sarà raggiunto il numero che avremo definito come capienza massima, ci sarà un'impossibilità a prenotare per quel giorno, se non pagando molto di più come 10 euro a testa per entrare. L'idea è di bilanciare i flussi nel centro storico. Se qualcuno rompe i tornelli perché pensa che siano la mancanza della libertà, se ne assume la responsabilità. Noi - ha puntualizzato - dobbiamo fare in modo che la città sia vivibile e accogliente come lo è in questi tempi. I veneziani hanno capito l'importanza del turismo, ormai chiara, com'è chiaro che dev'essere bello tenere una città pulita e vivibile, anche questi credo che siano effetti che il Covid ci ha lasciato».

Il progetto, quindi, è ben avviato «anche perché sto già cercando delle strutture per i permessi, ad esempio, delle Ferrovie dello Stato che diano il via libera all'installazione dei tornelli all'interno della stazione di Santa Lucia.

UNA NUOVA IDEA DI CITTA'

I tornelli, così come la Smart control room della polizia locale, sono quindi tutti gangli di un meccanismo che aprirà ad una città più veloce e proiettata nel futuro. «Ci sarebbe bisogno - ha continuato il sindaco - che il Governo desse competenze al Comune, non vogliamo fare nulla di strano ma dobbiamo rispondere ai cittadini. Il sindaco è il rappresentante della collettività, ma da Roma c'è totale assenza di comprendere, anche per questo parliamo di autonomia». La Carta Venezia sarà la base attorno alla quale girerà tutto, si potrà scaricare l'abbonamento ai mezzi pubblici ma anche della bici. «Stiamo organizzando la struttura per gestire anche la residenzialità e l'arrivo delle persone che non può essere illimitato nel centro storico - ha concluso Brugnaro - Spero che i giovani credano che si possa migliorare, restare qui, investire qui il tempo dove ci sarà futuro e lavoro».

Nicola Munaro

