A Pozzallo quattro profughi affogati e 128 i bambini non accompagnati

LO SBARCO ROMA Vedendo in lontananza una nave procedere verso il barcone su cui viaggiavano, hanno pensato di avercela fatta. E buttandosi in acqua hanno cercato di raggiungerla a nuoto, ma sono morti annegati. Una storia con un tragico epilogo per quattro profughi somali che avrebbero perso la vita mentre cercavano di mettersi in salvo. A raccontarla, su twitter, è il portavoce dell'Oim in Italia, Flavio di Giacomo che ha riportato il racconto dei migranti sbarcati nella notte a Pozzallo, compagni di viaggio dei quattro africani.La polizia...