NUOVI TRAFFICI

MESTRE Se i container battono in testa a causa dell'impossibilità di scavare i fondali dei canali industriali e quindi di far transitare le navi più grandi, arriva una buona notizia per il settore multipurpose, ossia multiuso, del porto veneziano. La compagnia Aal, infatti, da questo mese di febbraio avvia un nuovo servizio mensile tra India, Medio oriente ed Europa che farà tappa anche a Porto Marghera. Si tratta di navi che trasportano un po' di tutto e che sono la vera specialità del porto lagunare, in particolare per quanto riguarda il segmento del project-cargo, come ad esempio per i grandi impianti industriali smontati e imbarcati per essere poi montati ad esempio nelle raffinerie.

Aal è nata in Olanda nel 1995 come Austral Asia Line, dal 2009 è Aal e come base ha Singapore; è specializzata nel trasporto di carichi pesanti, breakbulk (merci che devono essere caricate singolarmente e non in contenitori intermodali né alla rinfusa come con olio o grano) e project cargo, offre servizi liner (con cadenza regolare), semi-liner (con flessibilità su porti di carico e scarico) e chartering (realizzati su richiesta dei committenti). La nave che arriverà anche a Marghera è una delle 14 della flotta Aal ed è da 31 mila dwt (tonnellaggio di portata lorda espressa in tonnellate metriche) e 40 mila metri cubi. Le operazioni (come rivela il giornale online Ship2Shore) saranno coordinate da Amburgo, dove Aal ha il quartier generale europeo e, come spiega Christophe Grammare, il servizio è la naturale aggiunta al portafoglio della compagnia per soluzioni tramp (nave da carico non di linea) e chartering e alle linee già programmate tra Asia e Oceania.

Marghera entra, dunque, a far parte del nuovo servizio di Aal grazie alle sue competenze nel trattare le merci varie, ossia di tutto quel carico che non può essere trasportato con le navi portacontainer, come per esempio tubi e interi impianti per l'industria petrolifera o mineraria, dato che la tendenza porta a costruire impianti industriali, a moduli con elevate dimensioni, per raffinerie, pezzi per piattaforme di perforazione, intere fabbriche, in modo di accorciare i tempi di assemblaggio e semplificare il lavoro di montaggio. Inoltre tra le merci varie ci sono barche, camion, macchinari per costruzioni, ma anche alimentari come caffè e cacao dall'Africa, legname in tronchi grezzi, legname tagliato, metalli e quant'altro.

Il nuovo collegamento di Aal toccherà Anversa, Porto Marghera, Jebel Ali, Dammam, Mumbai, Singapore, Shanghai, Tianjin e Masan. (e.t.)

