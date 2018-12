A Piancavallo lo show della fiaccolata In pianura la festa esplode tra le casette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ALTRI EVENTIPORDENONE La neve latita, ma Piancavallo si sta per accendere lo stesso. Nella località sciistica pordenonese ci si prepara alla notte più lunga dell'anno, tra feste private negli appartamenti, locali affollati di turisti mordi e fuggi ma soprattutto con in pole position la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci lungo la pista Salomon. Quest'anno il manto nevoso è praticamente una chimera, ma gli sciatori più bravi del Pordenonese daranno lo stesso spettacolo sul manto sparato dai cannoni. L'appuntamento è per oggi...