A Pasqua e Pasquetta quasi tutti chiusi i centri commerciali

FESTIVITÀROVIGO Pasqua e Pasquetta saranno quasi interamente dedicate al riposo, per gran parte dei centri commerciali e punti vendita di una certa importanza, del Polesine. Solamente in poche eccezioni è stato deciso di riaprire le saracinesche già il lunedì dell'Angelo. Non ci sarà, dunque, alcun pesce d'aprile per i molti dipendenti dei negozi, che potranno così festeggiare in tutta tranquillità le due festività.CENTRI COMMERCIALIAlla Fattoria di Rovigo la direzione ha deciso di chiudere sia domenica che lunedì, mentre sabato 31 ci...