LA TESTIMONIANZA

TREVISO Guai a chiamarlo lockdown, come ci siamo tutti abituati a definire lo stop ad attività e circolazione di persone. In Francia il secondo confinement è scattato giovedì notte, al termine di una giornata segnata dall'orribile attentato terroristico di Nizza e dall'innalzamento, in tutto il Paese, dell'allerta nazionale. Malgrado pandemia e minaccia islamista, i parigini continuano a ostentare sicurezza e quell'innato desiderio di godersi la vita, racconta Enrica Piovesan, trevigiana, funzionaria all'Abe, l'Autorità bancaria europea, che dopo la Brexit ha lasciato la sede di Londra per trasferirsi proprio nella capitale francese. Di fatto Enrica, vive le nuove restrizioni da venerdì.

TUTTI CHIUSI

«E' un lockdown molto simile a quello di marzo, quindi anche a quello già vissuto in Italia spiega - l'unica grande differenza, che ha dato sollievo alle famiglie, tra cui quelle di molti miei colleghi, è che stavolta le scuole sono rimaste aperte: tra i motivi contemplati nell'autocertificazione necessaria per lasciare la propria abitazione c'è dunque anche portare a scuola e andare a riprendere i bambini». Quanto al lavoro, chi può adottare lo smartworking restandosene a casa, è obbligato per legge a farlo. «Quindi, per quanto mi riguarda, telelavorando e non avendo figli da portare a scuola, la mia unica possibilità di uscire di casa è l'acquisto di generi di prima necessità. Oltre all'ora che ci viene concessa per una passeggiata, non lontano più di un chilometro da casa, per motivi di salute». Tempo massimo che mette una certa ansia, spiega la funzionaria trevigiana, dal momento che nell'autocertificazione vanno indicati ora e minuto dell'uscita dalla porta. Col risultato che è un continuo guardare l'orologio: «Mi dico ho 55 minuti, ho 45 minuti, ho 7 minuti, non so se andare troppo lontano. Ma capisco anche che lasciare al libero arbitrio dei cittadini la valutazione di quando rientrare non sarebbe efficace, quindi sopporto anche quello».

VIA DALLA CITTÀ

Le immagini dei parigini in fuga dalla capitale prima dell'imminente lockdown non l'hanno impressionata, anzi. Rientreranno, dice, visto che le scuole sono aperte e bambini e ragazzi vanno a scuola. «Si è trattato semmai del traffico per il ponte di Ognissanti». Durante il primo confinement sì, ricorda, Parigi si era svuotata: «C'erano interi edifici vuoti, ma le scuole erano chiuse. Ora, con l'obbligo di frequenza, come farebbero i bambini, se non sono nella loro città?». Che si sarebbe arrivati di nuovo al punto di chiudere tutto, continua, non c'era dubbio. «Quando sono stata in Italia, questa estate, ho percepito la consapevolezza, nella gente, che il virus andava comunque gestito, controllato. Qui, da giugno, c'è stato un liberi tutti e ognuno per sé: fino all'obbligo di utilizzo della mascherina, a fine agosto, ero l'unica che la portava per strada».

POCHE PRECAUZIONI

Il virus, dice, era destinato a diffondersi di nuovo. «Misure di contenimento, precauzioni, non erano sentite dalle persone, le distanze non venivano rispettate, all'aeroporto Charles de Gaulle, mentre mi imbarcavo per l'Italia, era impossibile fare la fila per il check-in: se mi tenevo un metro venivo sorpassata, ho fatto presente la cosa alle guardie della sicurezza e mi hanno risposto: Stia più vicino». E così il covid ha continuato a circolare velocemente. «I parigini amano vivere e godersi la vita, è un merito di cui bisogna rendere atto agli abitanti di questa città, ma in questo frangente ha fatto anche sì che, rispetto a virus, la gente pensasse di poter far finta di niente».

Lina Paronetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA