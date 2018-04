A palazzo Ducale sfilano le eccellenze veneziane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPEGNOVENEZIA C'è chi è attivo nel sociale, come le associazioni benefiche, e chi diventa eroe per necessità, un dipendente Actv. Poi c'è chi con le sue mani sa realizzare qualcosa di antico legato alle tradizioni, come l'impiraressa, e chi con il suo lavoro contribuisce ad arricchire il tessuto economico della città. Ma in tutti i 68 riconoscimenti consegnati ieri a Palazzo Ducale, per la seconda edizione del premio Festa di San Marco, c'è un fattore comune: l'impegno per la città.IL PREMIOAlla presenza di oltre 500 persone, nella...