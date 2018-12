A PALAZZO BALBI VENEZIA Ore 13.43: «Non tifo perché il Governo cada,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A PALAZZO BALBIVENEZIA Ore 13.43: «Non tifo perché il Governo cada, ma sarebbe difficile per noi della Lega tenerlo in piedi, se boccia l'autonomia». Ore 18.43: «È il Natale più bello della mia vita». Nel giro di cinque ore ieri è cambiata la giornata di Luca Zaia: il primo leghista a presiedere la Regione Veneto, l'uomo che ogni due per tre ripete di reputare l'autonomia «la madre di tutte le battaglie», in mattinata temeva di dover ancora combattere contro il Movimento 5 Stelle, ma a sera mostrava di tirare un sospiro di sollievo...