A Padova 4 rioni coinvolti: «Ci riappropriamo della città»

IL CAPOLUOGOPADOVA I Controlli di Vicinato a Padova sono stati avviati lo scorso luglio con i presidi dei cittadini in zona Borgomagno. L'iniziativa, già avviata in altri Comuni padovani prima del capoluogo, prevede una partecipazione attiva dei cittadini nel presidio del territorio, attraverso gruppi WhatsApp dove riportare ogni segnalazione utile. Al progetto ha lavorato negli ultimi mesi il consigliere comunale della lista Giordani Luigi Tarzia, che detiene la delega alla sicurezza. Attualmente l'iniziativa non coinvolge tutta la città,...