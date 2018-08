A Occhiobello entro l'anno i lavori sui piloni nel Po

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIOBELLODopo la tragedia di Genova, inevitabilmente gli occhi si fissano su ogni ponte o cavalcavia, notandone ogni minima imperfezione. Non sono di poco conto quelle che si scorgono sul ponte sul Po dell'autostrada A13 a Santa Maria Maddalena, riprese anche in un video circolato quasi viralmente un anno fa su Facebook e tornato nuovamente ad essere condiviso in queste ore.DISAGI SOPPORTABILIE se i disagi per i lavori in corso al vicino attraversamento del Grande Fiume della Statale 16 sembrano improvvisamente diventati più lievi, perché...