A NORDESTVENEZIA Gli ex consiglieri regionali del Veneto da quest'anno torneranno a percepire il vitalizio pieno, senza più le decurtazioni avute - e per molti subìte - negli ultimi tre anni. È finito, infatti, il periodo stabilito dalla legge regionale 43 del 2014 che, per rispondere ai tempi di crisi e alla volontà di contenere i costi della politica, aveva fissato un contributo di solidarietà a carico degli ex consiglieri per tre annualità: il 2015, il 2016 e il 2017. Da quest'anno, dunque, non ci saranno più tagli e gli ex...