CONTROLLI

UDINE Sostanzialmente disciplinati i cittadini friulani tra la vigilia di Natale e Santo Stefano, le prime tre giornate da zona rossa che hanno fatto rafforzare i controlli per il rispetto dell'ultimo Dpcm del governo, teso a limitare gli spostamenti per frenare la seconda ondata di coronavirus. Pattuglie di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale hanno monitorato in queste giornate i punti nevralgici di Udine e dei paesi della provincia, con posti di blocco sulle principali arterie viarie, pattugliamenti e controlli a piedi, così come impartito dal Viminale.

Nel giorno di Natale, in particolare, le persone controllate, in tutta la provincia di Udine, sono state 263 mentre quelle sanzionate per non aver rispettato le normative anti Covid, finalizzate a scongiurare il rischio legato alla risalita dei contagi, sono state soltanto 6. Diciotto, invece, gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche e in questo caso non ci sono state multe. Nella giornata del 24 dicembre invece 4 multe su 115 controlli, tra cittadini ed esercizi commerciali. Il caso più eclatante è stato registrato dalla Polizia locale di Udine che giovedì hanno fermato un'automobilista, residente in un comune del Cividalese, il quale se ne andava in giro in auto senza motivo e quando gli agenti gli hanno intimato l'alt ha tentato la fuga che però è durata molto poco. I vigili lo hanno raggiunto e fermato in viale Leopardi nel pomeriggio della vigilia di Natale. Da quanto verificato poi dal Comando di via Girardini, è emerso che l'automobilista, non solo aveva ignorato le prescrizioni della zona rossa e si trovava a Udine senza una giustificazione valida, ma era al volante privo della patente che gli era stata revocata da anni. Inoltre l'automobile era sprovvista della copertura assicurativa. Per questo motivo l'uomo ha collezionato multe per un totale di oltre 6.500 euro.

Del resto bastava passare nel centro storico di Udine e delle principali cittadine per rendersi conto di un Natale mai visto, tra marciapiedi deserti e piazze animate solamente dalle musiche della filodiffusione o dalle luminarie accese. Al mattino di Natale c'è chi naturalmente non ha rinunciato a partecipare alle Sante Messe, consentite in forma ristretta con l'accesso alle chiese contingentato. Poi dal pomeriggio tutti chiusi in casa tra pranzi e relax. C'è stato chi comunque ha cercato sprazzi di evasione tra una camminata e una passeggiata con il cane, unici svaghi consentiti sempre con le dovute cautele. Rimangono anche per la giornata odierna, che precederà il ritorno in zona Arancione da lunedì 28 dicembre, le raccomandazione delle forze dell'ordine di usare il buon senso senza evitare scappatoie. Le regole prevedono limitazioni a tutti gli spostamenti, che devono essere giustificati e che sono consentiti solo per ragioni di effettiva necessità, lavoro o urgenza. Nelle giornate festive o prefestive è consentita una sola visita giornaliera all'interno del territorio regionale, al massimo due persone, senza contare i minori di 14 anni e le persone disabili oppure non autosufficienti, e soltanto tra le 5 e le 22, nel rispetto dunque dell'orario del coprifuoco. La sanzione va da 400 a 1.000 euro. Sarà essenziale ricordarsi di portare con sé l'autocertificazione. Sorvegliate speciali le persone positive in isolamento, che rischiano la denuncia nel caso in cui decidano di uscire di casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA