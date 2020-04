LA POLEMICA

MIRANO Cinque positivi, anziani isolati in suite con personale dedicato e indagine interna per capire come sia potuto entrare il virus in istituto.

Rispetto alla debacle di tante case di riposo in Italia, la situazione all'Ipab Luigi Mariutto di Mirano, almeno per ora, sembra sotto controllo. I sindacati però insorgono e chiamano in causa non tanto la gestione della struttura quanto l'Ulss 3 Serenissima. «Riteniamo ci siano stati dei ritardi - spiega Paolo Lubiato, della Cisl-Fp Venezia - in particolare per i dispositivi consegnati ai dipendenti e la nostra offerta di collaborazione non è stata accettata in ottica di gestione delle problematiche sull'organizzazione del lavoro. Ora speriamo che la situazione all'interno dell'Ipab si stabilizzi: quanto accaduto comunque conferma la nostra idea che le strutture medio piccole sul territorio siano fragili e il futuro per i loro dipendenti sarà, ahimè, sempre più sanitario che assistenziale. Sarebbe importante quindi una riforma delle Ipab in questa direzione».

IL PROBLEMA-SICUREZZA

Per la Uil-Fpl la mini-emergenza al Mariutto è comunque da chiarire: «Il personale assegnato al nucleo Covid-19 - fa notare il delegato Roberto Panciera - è stato prelevato dagli altri nuclei gravando su chi rimane in servizio, senza assunzione di nuovo personale. Il rischio è che l'ulteriore aggravio dei carichi di lavoro si rifletta sulle condizioni di salute degli operatori, con effetti facilmente immaginabili. Resta poi una palese inadeguatezza delle protezioni, penso ai camici: in alcuni casi l'Ipab, in assenza di forniture e accedendo alle pochissime risorse di bilancio, è stato costretto ad acquistarsi i dispositivi direttamente da sé per mettere in sicurezza i propri lavoratori».

IL RESIDENCE GIOIELLO

Ma il sindacato va oltre e commenta con stupore l'apertura in fretta e furia del gioiello Gelsomino, il residence inaugurato lo scorso anno ma ancora in attesa di autorizzazione all'utilizzo: adesso ospiterà, al nucleo Lavanda, i casi risultati positivi e quelli in quarantena per avvenuto contatto, più quelli che potrebbero eventualmente aggiungersi in futuro, tutti trasferiti dagli attuali nuclei di residenza. Saranno assistiti in isolamento da una squadra di operatori e infermieri appositamente individuati.

«Il Covid riesce laddove non riesce la burocrazia - chiosa Panciera - incredibile come a distanza di circa 7 mesi dalla sua inaugurazione sia stata finalmente aperta, seppur parzialmente, la residenza. Come mai ciò che era precluso fino a ieri, oggi viene reso disponibile? Perchè non è ancora stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della nuova residenza, dotata di 90 posti letto, distribuiti su tre piani, con camere a due letti e tutti i comfort? Forse ciò avrebbe anche ridotto l'affollamento negli altri nuclei dove il distanziamento di un metro dell'operatore dall'ospite a volte è un miraggio. Domande a cui non la Regione, ma l'Ulss 3 dovrebbe rispondere, spiegando anche perché una struttura costata 4.400.000 euro, che riqualifica l'Ipab, sia ancora inoccupata e perché il privato che opera nello stesso settore ottiene le autorizzazioni in tempi più rapidi».

Filippo De Gaspari

