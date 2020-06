IN RIVIERA

MIRA A Mira confermati molti centri estivi, nonostante le difficoltà legate alle misure previste dopo l'emergenza sanitaria. Alcuni sono già partiti da qualche giorno, altri inizieranno nel mese di luglio e proseguiranno sino a fine agosto, proponendo diverse attività per bambini sia dell'infanzia che in età scolare, dallo sport al contatto con gli animali, i cavalli in particolare, ai laboratori ludici e alla piscina. Le associazioni o le cooperative che hanno organizzato i centri estivi a Mira, alcuni utilizzando anche le strutture scolastiche, hanno inviato al Comune la dichiarazione di possesso dei requisiti e del progetto organizzativo per la prevenzione del rischio Covid-19 e hanno sottoscritto il patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l'infanzia e adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti.

LE OPPORTUNITA'

Centri Ricreativi Estivi nelle scuole di Mira, organizzati da Asd Efeso Mion Club: presso le scuole elementari e dell'infanzia di Mira: attività ricreative, ludico e sportive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Per bambini di elementari e medie presso la scuola primaria Ugo Foscolo di Mira Taglio dal 22/06 al 21/08. Orari: 7.3017 al costo di 90 euro settimanali pasto incluso. Per i bambini della scuola materna presso la scuola dell'infanzia Villa Lenzi di Mira Taglio dal 22/06 al 21/08 con orario 7.3017. Costo: 115 euro settimanali pasto incluso. In più assicurazione di 6 euro. Centro estivo Giochi senza Frontiere organizzato dall'associazione Zigo Zago presso scuola primaria Leopardi di Mira dal 22 giugno al 21 agosto con attività ludico, ballo, laboratori, giocoleria. Rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni. Orari 813 senza pranzo, costo 49 euro a settimana. Dalle 8 alle 16-16.30 pranzo compreso costo 90 euro Galaxy summer camp organizzati dall'associazione Polisportiva Borbiago presso l'impianto sportivo per il calcio di Borbiago. Rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni, dal 22 giugno al 10 luglio. Due turni giornalieri a scelta al mattino 8.3012.30 oppure al pomeriggio ore 1519, costo 45 euro a settimana. Centro Estivo E state con noi organizzato da Associazione Rugby Riviera 1975, presso l'impianto sportivo per il gioco del rugby (sport e laboratorio artistico). Rivolto a bambini dai 6 ai 13 anni, con turni settimanali dal 15 giugno al 31 luglio. Orario 816.50, costo 85 euro a settimana incluso pranzo e assicurazione. Centro estivo GP Camp Estate organizzato dall'associazione GP Nuoto di Mira presso la Piscina comunale Valmarana per attività sport, nuoto, english moment. Rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni. Turni settimanali dall'8 giugno al 4 settembre. Orari dalle 8 alle 16, costo 72 euro con pranzo al sacco. Orario dalle 8 alle 13: costo 62 euro con pranzo al sacco. Centro estivo integrato organizzato dall'associazione La Terra di Hope presso il centro equestre di Borbiago in via Botte 17 per attività di orto e con i cavalli, giochi e laboratori. Rivolto a bambini dai 4 ai 12 anni dal 22 giugno al 14 agosto. Orario 7.30 oppure 9 ed uscita 15.30 oppure 17. Costo settimanale 150 euro, mensile 400 euro. Ci sarebbero poi i Grest nelle parrocchie di San Nicolò a Mira Porte e S. Maria Maddalena e S. Pietro di Oriago che sono in via di definizione, partiranno a luglio ma al Comune non è ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale. (L.Gia.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA