STAGIONE BALNEARE

CAVALLINO-TREPORTI «Cresce la nostra reputazione in Italia, numerose le richieste dall'estero». Stagione 2020 al via per Cavallino-Treporti. Il distretto europeo per le vacanze all'aria aperta si prepara a far vivere una vacanza in completa sicurezza e assoluto relax ai suoi ospiti.

ASSOCAMPING

Ad analizzare l'imminente apertura turistica è Francesco Berton, presidente di Assocamping, che evidenzia prima di tutto l'alto livello degli standard qualitativi garantiti, oltre che sottolineare le positive prospettive per il futuro. Totale la cura di ogni dettaglio. A partire dalla spiaggia, dove lo spazio per ogni singolo ombrellone sarà di molto superiore al protocollo dei dieci metri quadrati e varierà dai 16 ai 50 metri quadrati.

«Nei giorni scorsi spiega Berton - hanno già aperto le prime strutture e molte lo faranno in questo fine settimana, per metà giugno quasi la totalità dei campeggi e villaggi di Cavallino-Treporti sarà a completa disposizione dei nostri ospiti. Il nostro modello di vacanza è richiesto sia dagli ospiti italiani, sia da quelli stranieri proprio per le sue caratteristiche: essere all'aria aperta, a contatto diretto con la natura e poter contare su ampi spazi sono i punti di forza di questo periodo».

Uno degli aspetti più attesi è quello legato alla risposta che arriverà dagli ospiti, soprattutto rispetto alle misure intraprese all'interno delle strutture: «Le notizie che sono uscite nelle scorse settimane - prosegue il presidente di Assocamping - soprattutto quelle inerenti alle limitazioni sulla spiaggia, come quelle relative alle strutture, non corrispondono alla realtà. La nostra spiaggia è molto ampia, quindi non ci sarà nessun problema di spazio. Le misure di sicurezza sono quelle classiche, come il distanziamento sociale e l'igienizzazione delle mani, nulla di più. Sarà possibile trascorrere una vacanza in assoluta tranquillità tra benessere e relax».

I DUE MERCATI

Se in questa fase le presenze saranno tutte legate al mercato interno, con l'apertura delle frontiere non mancherà la prospettiva di una ripresa per il mercato estero. «Gli ospiti italiani - dice sempre Berton - stanno scoprendo questo mondo, dopo la metà di giugno con la probabile apertura delle frontiere di tutta Europa, torneranno anche i nostri ospiti stranieri, in particolare quelli di lingua tedesca che vorrebbero arrivare subito nelle nostre strutture».

E in questo senso è chiaro il messaggio del vicepresidente del Parco Turistico, Mattia Enzo: «Essere la seconda spiaggia d'Italia spiega - significa avere 6,5 milioni di presenze, che arrivano soprattutto dal mercato estero. Storicamente la maggior parte degli ospiti proviene da Germania, Austria, Svizzera, Danimarca e Olanda ma la reputazione che stiamo incominciando ad avere in Italia sta crescendo. Stiamo notando un grande interesse e sono numerose le richieste di informazioni che stiamo registrando quotidianamente. È una situazione che ci dà ottimismo, la stagione parte con delle difficoltà ma siamo fiduciosi di poter ottenere delle soddisfazioni nei prossimi mesi, con l'allungamento stagionale e con l'arrivo degli stranieri».

Nei prossimi giorni, infine, verrà messo in rete il nuovo sito di Visit Cavallino: «Nel quale - conclude Mattia Enzo - ci saranno tante informazioni su quello che l'ospite può fare, ma anche delle vetrine di tutte le attività ricettive, commerciali e della ristorazione. Sarà un sito esaustivo, con tutte le informazioni del territorio e che consentiranno all'ospite di creare un proprio percorso all'interno dello stesso sito».

