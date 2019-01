CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A Mestre una dose di eroina costa tra i 7 e i 10 euro, quattro volte in meno che nel resto del Nordest. Una cifra abbordabile per chiunque, un risparmio che val bene una trasferta in treno. Sono stati i carabinieri, nell'ambito dell'inchiesta Piave Bis, a scoprire che la terraferma veneziana è un supermarket della droga a prezzi da outlet. Partita nel maggio 2017 con il boom di decessi per overdose, l'indagine è arrivata al suo culmine ieri con le ordinanze di custodia cautelari, tra detenzione in carcere (8) e divieto di dimora nella città...