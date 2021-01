IL BLITZ

MESTRE «Male non fare, paura non avere, se sarò multato farò ricorso». La multa non è arrivata, convinto delle proprie ragioni, ha sfidato i controlli a tappeto e le sanzioni annunciati dal Prefetto e così ieri, alle 17.30 in punto, ha fatto accomodare i primi nove clienti nel proprio locale di viale Garibaldi. In sei si sono seduti ai tavoli interni per bere e piluccare qualcosa da mangiare mentre altri tre hanno consumato uno spritz all'aperto. Diversamente da altri colleghi che avevano annunciato l'adesione a Io Apro ma che all'ultimo momento ci hanno ripensato, Stefano Lopez, titolare del bar-cicchetteria Quanto Basta, ha aperto al pubblico con l'intento di lasciare entrare gli avventori fino alle 20, in segno di protesta contro quelle restrizioni che, in zona arancione, gli avrebbero imposto di effettuare il servizio d'asporto facendo entrare una persona alla volta. «È un anno che andiamo avanti tra aperture e chiusure e intanto gli affitti e le bollette si sono accavallate e le banche ci chiedono i pagamenti che erano stati sospesi si sfoga Lopez mentre a fronte di un calo del fatturato che nel 2020 è stato di oltre il 50% io ho ricevuto appena 2000 euro di ristori. E nonostante tutte queste restrizioni i contagi continuano, per cui mi viene da pensare che queste non siano state le scelte giuste». E tra uno spritz e un cicchetto, i clienti abituali, pure loro a rischio sanzione, hanno espresso piena solidarietà al ristoratore ribelle. «Ormai ci sentiamo morti da vivi osserva Monica, impiegata e sono molto solidale con questa iniziativa perché i problemi sono tanti e non si può vivere considerandone uno solo come fa il Governo. Con questo terrore e questa paura stiamo morendo nell'anima e questo sta diventando intollerabile». «Questo è il mio bar di riferimento, sono stata io stessa a riferire a Stefano che era stata organizzata questa iniziativa di protesta, lui nemmeno lo sapeva - spiega Marilanda, consulente finanziario - e ho partecipato all'organizzazione di Io Apro dei ristoratori del centro storico di Venezia perché non possiamo rinnegare la nostra umanità di fronte a un virus, per quanto pericoloso possa essere. Quanti altri mesi può resistere un'attività del genere in queste condizioni? Dobbiamo prendere precauzioni ma dobbiamo anche continuare a vivere, mentre chi ha fatto degli investimenti ed è costretto ugualmente a lavorare al 50% delle proprie possibilità non ce la farà mai ad andare avanti». Alla fine per Stefano Lopez è andato tutto liscio e vigili urbani fino alle 20 non se ne sono visti, ma tra i ristoratori mestrini c'è anche chi ha pensato di esprimere in modo diverso il disagio della categoria. Uno di questi è Stefano Ceolin, titolare dell'osteria Ceola, ex Torre dell'Orologio a due passi da piazza Ferretto, che in segno di protesta ha deciso di limitarsi ad accendere le luci del proprio locale proponendo anche una playlist di marce funebri, diffuse attraverso altoparlanti collocati all'esterno del locale. «Ci hanno promesso soldi che non avevano mentre la sola sede di Marghera dell'Agenzia delle Entrate non riesce ad evadere più di 400 istanze di ristoro del lockdown della scorsa primavera osserva Ceolin - nella graduatoria io sono il numero 670 del mese di ottobre e mi è ignoto quello del ristoro di Natale; intanto devo pagare costi bancari, polizze assicurative, bollette, affitti, la tassa sui rifiuti, l'Iva e i contributi».

Paolo Guidone

