MESTRE Definirlo focolaio sarebbe una forzatura eccessiva. Che l'area tra Mestre, Favaro e Zelarino stia pagando un tributo pesante in termini di vittime (per o con) coronavirus è oggettivo. Lo dicono i dati: in questa sorta di triangolo delle Bermude del Covid si contano 12 morti in 25 giorni, un quarto del totale di tutta l'area metropolitana (49). L'ultimo di questa lunga scia è Francesco Scaramuzza, 52enne di Favaro. Lui, malato da tempo di tumore, appartiene a quella categoria di persone per cui il virus non è stata la prima causa di morte, ma che ha trovato terreno fertile in un organismo debilitato, rendendolo poi ancor più fragile. «La deviazione del linfoma, nel suo caso, è stata la complicazione più grave - spiega la moglie, Michela Schettino - ma l'aver dovuto aggiungere alla sua già difficile lotta anche quella a questo virus non l'ha certo agevolato».

Francesco, operaio alle Officine aeronavali prima e a Leonardo poi, viveva a Favaro. «Due anni fa - racconta Michela - gli avevano diagnosticato il tumore. Pareva avercela fatta, sembrava fosse un problema risolto. Quest'anno, però, si è ripresentato. All'Angelo, così, era cominciata una nuova cura, di secondo livello. All'inizio sembrava dare buoni risultati, ma all'inizio di marzo i suoi valori sono tutti peggiorati». Nel frattempo, continuano i dolori. Il 18 marzo gli viene fatto il tampone e risulta positivo. «Non lo so dove possa averlo preso, però da allora non l'abbiamo più visto». Perché il virus è un male subdolo, e non solo con chi infetta direttamente. La sua infamia si allarga anche ai famigliari, costretti ad assistere da lontano, interdetti al capezzale del proprio marito, padre o figlio che sia. «Aveva la febbre alta. Per trattare il virus, hanno dovuto sospendere la terapia al linfoma, d'accordo anche con i medici del reparto che avevano seguito sempre Francesco - prosegue la moglie - lunedì potremo dirgli addio in una cerimonia strettamente privata, ma spero che ce lo facciano vedere per un'ultima volta».

Francesco per il suo lavoro aveva una vera e propria passione: costruire aerei militari. Negli ultimi due anni, aveva dovuto trasferirsi in ufficio per problemi legati alla malattia. Poi, c'era la bicicletta: agonista innamorato della mountain bike, aveva corso fino a che gli era stato possibile. L'ultima gara, due anni fa, il giorno prima di iniziare la chemio: «Ormai mi sono iscritto», aveva detto sorridendo alla moglie e ai due figli, Daniele e Marco. Il più piccolo dei due, 17 anni, ha iniziato a seguire le sue orme: papà sembra essere riuscito a trasmettergli la passione. «A Francesco - conclude Michela - piaceva lo sport, ma adorava anche la pace e i paesaggi delle montagne. Quello è un lato della mountain bike che l'ha sempre affascinato».

Scaramuzza è l'ultimo di dodici. Lunedì, era toccato ad altri due anziani di Zelarino: Vincenzo di Tecco, 80 anni, e Maria Franzoi, 79. Domenica se ne era andata Lucia Lionello, 81enne di Corso del Popolo, colonna del volontariato in città. Anche lei, come Scaramuzza, era malata di tumore ed è stato quello a strapparla all'affetto dei suoi cari. Anche per lei, però, il coronavirus è stata un fattore complementare. Lucia, volontaria della Lilt, fisioterapista in pensione, aveva collaborato anche con Casa Taliercio, la residenza di via Aleardi che dà accoglienza alle badanti che assistono gli anziani della città, con l'Unitalsi e con la parrocchia del Sacro Cuore.

La serie di decessi mestrini si è aperta alla Gazzera il 2 marzo, con Umberto Pavan, 79 anni, fruttivendolo in pensione del mercato di via Fapanni. Poi è stata la volta di Luciano Carniato, 79enne di Favaro, cardiopatico, a una settimana di distanza, il 9 marzo. Sempre di Favaro, scomparso il 10 marzo, il 98enne Giuseppe Gaiotto e Mario Trevisan, 78 anni, morto dieci giorni più tardi. Nel mezzo, altri due anziani di Mestre: un 88enne e un 82enne, morti a Mestre rispettivamente l'11 e il 12 marzo. Il 19 marzo, l'elenco si è allungato con il 55enne Raul Ziliotto, anche lui cardiopatico e diabetico. Infine gli ultimi tre casi: Lionello, Scaramuzza ed Eugenio Stefani, 73 anni, ex presidenti della società di ciclismo Coppi Gazzera.

Una settimana fa, l'Ulss nella mappa dei contagi dava solo tra Zelarino e Trivignano 25 casi, a Chirignago altri 16. A questi si aggiungevano poi quelli di Mestre (38 casi), i 16 di Favaro e i 10 di Marghera. Numeri vecchi, perché in un contesto che vede mediamente 50 contagi giornalieri in più, la geografia dei casi potrebbe essere completamente stata stravolta. Anche questi numeri, però, fotografano bene come il virus abbia colpito con violenza il cuore della terraferma. Nel frattempo, le misure di prevenzione sono cresciute ulteriormente. Ora non resta che attendere.

