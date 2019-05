CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A Mestre c'è un bus ogni 30 secondi per più di 14mila posti disponibili; a Venezia un battello passa in Canal Grande, sotto il ponte degli Scalzi, ogni minuto. E le corse bis studiate per tentare di assorbire l'enorme flusso di turisti che ogni giorno affollano Venezia, sono capaci di raggiungere una media giornaliera di 80 uscite. Eccoli i numeri del servizio permanente di Actv, tra terraferma e laguna. Numeri che suonano però come un estremo tentativo da parte di Actv di fornire un servizio efficiente, in attesa che (soprattutto tra...