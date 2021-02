A MESTRE

Alle 7,33 lIstituto Volta, inteso come autobus di Actv, ferma in viale Garibaldi per far salire gli studenti infreddoliti in attesa alla fermata e per poi proseguire in direzione Gazzera. In coda segue un 10S messo a disposizione dal vettore privato Brusutti e la stessa scena si ripete in viale san Marco e così anche lungo le altre maggiori direttrici di Mestre. Con la ripresa della scuola in presenza ieri mattina c'era attesa per una verifica dell'impatto dovuto al ritorno degli alunni sul sistema del trasporto pubblico locale, che continua o dovrebbe continuare a funzionare al 50% della capacità di carico dei mezzi. Il test per vari aspetti non ha dato l'esito sperato: gli studenti segnalano affollamento sui mezzi e anche noi abbiamo notato (ad esempio in piazzale Cialdini) qualche bus arrivare alla fermata sovraccarico. Per raggiungere il Bruno-Franchetti, dove frequenta il secondo anno, Chiara è partita alle 7.15 da Zelarino, è salita sul 5E ed è scesa alle 7.35 in piazzale Cialdini, da dove ha preso il 4L. «Per quello che ho visto non è stato rispettato per niente il limite del 50%, il mio autobus era pieno e quelli che sono passati prima del mio erano carichi di gente e non si poteva nemmeno salire. Piuttosto che andare a scuola così avrei preferito restare a casa con la didattica a distanza». Come Chiara, per raggiungere il centro di Mestre tanti altri studenti delle superiori hanno compiuto il medesimo percorso. «Ho preso il 5 E alle 7.15, sono sceso alle 7.35 e ora con i miei compagni vado al Pacinotti a piedi spiega Alvise - ma in autobus c'era davvero tanta, troppa gente e non ho visto nessuno stewart ad ogni fermata come ci avevano detto, per cui potevi fare quello che volevi».

I TIMORI DEI RAGAZZI

«Tra due settimane torniamo a casa assicura Manuel perché ho visto poca organizzazione dei mezzi pubblici. Se torneranno a salire i contagi questi avverranno sicuramente all'interno dei mezzi pubblici, non certo all'interno della scuola, perché il Pacinotti ha i banchi distanziati, quando entriamo ci fanno misurare la febbre, abbiamo gli igienizzanti, abbiamo tutto insomma e per questo siamo contenti di tornare in classe perché anche se prima si poteva dormire di più la dad non è vera scuola». «Io sono partito alle 6.50 da Marghera con il 3, sono sceso a Sant'Antonio e ho preso il tram fino a piazzale Cialdini per andare al Pacinotti spiega Federico studente del terzo anno - e anche se durante il viaggio di andata ho visto passare molti più mezzi pubblici so già che al ritorno non sarà cosi mentre bisognava tornare a scuola solo con la sicurezza di non prendere il Covid».

ASSEMBRAMENTI

Qualche assembramento di studenti si è formato alle otto in via Pertini, sul piazzale antistante l'ingresso dell'istituto Gritti, dove arrivano tutti i pullman. «Sono partita alle 7.03 con il 7 S da Mirano e sono scesa alle 7.48 dice Valentina - e non ho visto gli stewart alle fermate, ma per fortuna in autobus non c'era tanta gente». «Io sono partita da Marcon con il 9 alle 7.03 ricorda la compagna di classe Tatumata - ed il pullman era pieno di gente. Sono un po' preoccupata, oggi facciamo sei ore in presenza e finiamo alle 14.10 mentre domani ne facciamo cinque e dopo tre mesi passati a casa questa settimana dovremo fare un sacco di verifiche. Non è certo il modo migliore per iniziare».

NESSUN CONTROLLO

«Alle 7.45 ho preso il 13S in via Bissuola e sono arrivata al Gritti alle 7.52 dice Simona - e durante il viaggio non ho visto alcun tipo di controllo alle fermate. Penso che questo rientro sia stato un po' azzardato perché la situazione è ancora critica e si rischia il contagio, invece ci hanno subito riempiti di verifiche da fare in presenza». Ieri mattina, a fare volantinaggio davanti al Gritti per annunciare la prossima mobilitazione sui trasporti pubblici , in programma il 5 febbraio, c'erano anche alcuni ragazzi che partecipano al Coordinamento Studenti Medi di Venezia e Mestre. «Sono partita alle 6 da Marcon dove ho preso il 9 che era pieno di gente, evidentemente gli autobus messi a disposizione non sono abbastanza commenta Laura al quarto anno del Gritti per questo noi crediamo che una scuola sicura non sia questa».

Paolo Guidone

