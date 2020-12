LA FESTA RELIGIOSA

VENEZIA Messe di mezzanotte anticipate all'ora di cena per rispettare il coprifuoco; più celebrazioni per diluire la partecipazione dei fedeli a posti contingentati e controllati; molti davanti alla tv per seguire la funzione del Papa, giovedì sera, e del patriarca Moraglia, venerdì mattina.

Il Natale inedito di quest'anno ha cambiato anche le abitudini religiose. Monsignor Francesco Moraglia ha presieduto in basilica di San Marco la Messa di mezzanotte alle 19.30, poi il giorno di Natale il pontificale alle 10, entrambi davanti a un centinaio di fedeli. Quest'anno l'invito del patriarca è stato a riscoprire il significato autentico della festa approfittando delle restrizioni della pandemia, oltre che a pregare davanti al presepio. «Ripensiamo alla festa del Natale e soprattutto recuperiamola nel suo vero significato: il Dio-con-noi che ci rende fratelli tutti», ha affermato, con un cenno all'ultima enciclica di papa Francesco nell'omelia di venerdì. Ovviamente il riferimento in premessa è stato alla pandemia che «ci porta a vivere un Natale particolare, segnato da non poche limitazioni imposte dall'autorità pubblica per il bene comune, ma tutto questo non ci impedisce di fare Natale: la festa di Gesù, di una luce che avvolge l'umanità ha detto Moraglia Ecco perché è importante che, come cristiani, cogliamo la dolorosa occasione di questa pandemia per riflettere e liberare il Natale da quelle immagini fuorvianti e da quei contenuti mondani di cui era stato rivestito».

Il patriarca ha precisato che «il Natale da tempo aveva infelicemente assunto forme non sue. Il Natale autentico, il Natale di Gesù, non è quello ristretto nei criteri commerciali e consumistici del lusso, dei regali costosi, delle grandi abbuffate, delle feste smodate o delle vacanze in località esclusive e in cui neppure si nomina o ricorda il festeggiato». Di qui la consegna ai fedeli: «Se cogliamo la vera luce del Natale, cambiano anche le priorità, le direttrici, gli stili di vita a livello economico, sociale, culturale e politico ha sottolineato Moraglia La persona torna al centro, con le sue esigenze e fragilità, e così anche, per tutti, il diritto a una vita dignitosa, al lavoro; il bene comune non rimane un'utopia, ma la ricerca di soluzioni, perseguendo la libertà, la giustizia, l'equa distribuzione delle risorse e la pace ad ogni livello». Finita la Messa, il patriarca è andato a far visita ai poveri che hanno pranzato alla Tana, a Castello, accolto dalle suore di Maria Bambina che si occupano della mensa e del dormitorio.

Giovedì sera un clima di festa diverso si è vissuto nelle parrocchie. Le Messe della notte, uno dei momenti più sentiti dell'anno, sono state anticipate alle 19.30 o alle 20, così da essere tutti a casa alle 22. Dal pulpito i sacerdoti hanno parlato della pandemia che dura da dieci mesi provocando lutti, malattie e sofferenze, problemi per il lavoro di tanti e per la tenuta dell'economia. C'è chi, tra i fedeli, si sarebbe aspettato che a mezzanotte le campane delle chiese della diocesi suonassero all'unisono, ma non è successo. Quest'anno non pochi hanno preferito restare a casa, scegliendo di guardare alla tv la Messa del Papa dalla basilica di San Pietro. Un Natale diverso, ma pur sempre Natale.

Alvise Sperandio

