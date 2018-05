CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A me quei tornelli piacciono. Piacciono nelle motivazioni con cui sono stati installati. Belli o brutti che possano apparire. Chiarito ciò, intervengo da libero cittadino dopo l'assalto dei centri sociali ai tornelli di piazzale Roma per ricordare che il dissenso si esprime nei modi e nelle sedi deputate dalle regole democratiche scritte in anni difficili e non lontani, da chi ha dato la vita per difendere il Paese e la libertà da azioni squadriste. La libertà di pensiero, non può giustificare la violenza contro decisioni assunte da chi...