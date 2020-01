A Martellago l'ultimo saluto a Inglis «Vivere nel rispetto dei limiti umani»

PAESE SCONVOLTO

MARTELLAGO La compagna Irene, con gli occhi lucidi, che sul sagrato spinge la carrozzina con la loro figlia Aurora, di soli 4 mesi. I genitori Nadia e Fiorenzo, e la sorella Federica, sorretti dalla mamma e dal papà del suo amico del cuore Andrea Zampieri, che guidava la Golf schiantatasi contro un platano ed è ancora in ospedale: mai avrebbero voluto occuparsi con la loro impresa funebre di queste esequie. I compagni di squadra alle giovanili (aveva giocato fino agli Juniores) del vecchio Ac Martellago, che portano a spalla la bara grigia con sopra la storica maglia rosso blu della classe 1974: la sua. Una folla commossa (6-700 persone) di amici, conoscenti, meccanici e uomini di motori, ex colleghi o clienti della sua attività di cerchi in lega, tanta gente comune: anche il sindaco Saccarola e vari assessori. E poi il corteo dalla chiesa al cimitero, scortato da polizia locale e protezione civile, per l'ultimo viaggio.

COME UN TERREMOTO

Martellago si è fermata, ieri, per dare l'ultimo saluto a Inglis Libralesso, il 45enne deceduto domenica nel terribile incidente di Scorzè, «che ci ha scossi come un terremoto ha detto nell'omelia il parroco don Francesco Garofalo -: a pochi giorni da Natale le tenebre hanno offuscato la luce della vita di due amici e anche i nostri cuori sono stati falciati su quell'albero e invasi da mille domande senza risposta». Il sacerdote ha rimarcato la vicinanza di tutta la comunità ai familiari di Inglis e Andrea, «ma un dolore immenso chiede un amore immenso e invoca una terra nuova e un cielo nuovo: quello di Dio. Solo con il Padre e la certezza che Egli non vuol perdere nessuno dei suoi figli è possibile portare questo peso» ha continuato citando il Vangelo della messa. Il parroco ha poi sottolineato come uno dei prossimi progetti di Libralesso fosse di battezzare (il 19 gennaio) la sua Aurora, e il padrino doveva essere Andrea. «Inglis era amante della vita che ha vissuto con passione, tenacia e generosità, costruendo con le sue forze un'azienda importante, formando una famiglia, realizzando il sogno di essere un buon compagno e papà. Ricordo anche la sua disponibilità al sacrificio per gli altri, vedi i sei mesi di servizio volontario con i paracadutisti in Somalia, la sua passione per la famiglia, la montagna, il calcio» ha proseguito don Francesco, con un appello finale, riproposto nella preghiera dei fedeli per le vittime di incidenti, «a vivere pienamente la vita ma con saggezza, responsabilità, nel rispetto degli altri e dei limiti umani».

UN AMICO SPECIALE

Ma il momento forse più toccante è stato il ricordo letto in cimitero da Marco Rebesco per tutti i suoi ex compagni del calcio. «Ci sono persone importanti nella vita che condividono i tratti significativi dei nostri percorsi, come te. Sei sempre stato per noi in tutti questi anni un amico speciale: sei un ragazzo onesto, sincero, tenace, altruista. La tua voce, il tuo sorriso e il tuo sguardo luminoso resteranno sempre impressi nei nostri cuori. Ciao Inglis».

Nicola De Rossi

