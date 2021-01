I DATI

MARTELLAGO Quasi 50 morti in più in un anno: i crudi numeri confermano quanto abbia inciso il Covid nella mortalità del comune, dove si sono registrate almeno 35 vittime della pandemia. A fornire i dati il sindaco Andrea Saccarola, che ha chiesto all'Anagrafe, finito il 2020, di operare un confronto con gli anni precedenti. Se Martellago, comune da 21.541 residenti a fine 2019, negli ultimi anni si è attestato tra i 170 e 180 decessi annui (179 nel 2016, 171 nel 2017, 172 nel 2018 e 176 nel 2019), quest'anno si è balzati a 222: per lo più (205) persone over 60, i restanti 17 tra i 30 e 60 anni. A confermare che la responsabilità dell'impennata è della pandemia, e che la seconda ondata è stata peggiore della prima, l'andamento per mese: nel primo quadrimestre (quello del lockdown) i morti sono stati 80, nel secondo, in cui la stretta del virus si è allentata, si è scesi a 50, nel terzo si è risaliti a 92, con un picco di 37 a dicembre. Il sindaco pubblicherà i dati, «non per allarmare i cittadini spiega Saccarola ma per ribadire che il Covid non è uno scherzo, ha causato tanti lutti nella comunità, e per sensibilizzarli ad essere rispettosi delle norme per contrastarne la diffusione». Al 6 gennaio i residenti positivi sono 325, di cui 10 ricoverati; 1.189 i contagiati da inizio pandemia.

N.Der.

