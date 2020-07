FALSA RI-PARTENZA

MARTELLAGO Piattaforma presa d'assalto, sistema in tilt e acquisti bloccati, ma l'indomani almeno 36mila euro di spesa in poche ore nei negozi del comune. I buoni shopping, nel bene e nel male, continuano a far discutere. Venerdì alle 17 doveva partire la seconda fase della principale misura, finanziata con 200mila euro, del Riparti Martellago, la manovra promossa dal Comune per aiutare famiglie e attività colpite dalla crisi da Covid: quella dei coupon sconto da 10 euro di cui ogni residente, senza tetti di reddito (uno dei motivi di polemica) può beneficiare, ora fino a un massimo di 4 (nella prima fase 6), a fronte di una spesa di almeno il doppio del loro valore nei 121 esercizi commerciali e artigianali ammessi, rimasti chiusi del tutto o in parte durante la pandemia. Ogni attività ne avrà a disposizione 94 per la seconda fase, che andrà fino al 16 agosto e per la quale sono stanziati 114.430 euro, gli 80mila già previsti più i 35mila non spesi nella prima. Al via delle prenotazioni, però, gli accessi simultanei al sito Il mio amico bottegaio, dove i ticket vanno chiesti, sono stati così tanti che l'app è andata in panne e i tecnici della start-up che l'ha progettata e la gestisce (è costata 10mila euro) non sono riusciti a riattivarla subito.

VENERDI' NERO

Così venerdì nessuno ha potuto prenotare e spendere buoni: un avvio sfortunato a cui si è aggiunto il maltempo che ha fatto annullare il primo Venerdì shopping organizzato per l'occasione in piazza Bertati con musica e negozi aperti. E più di qualcuno, specie chi aveva già programmato di usare i buoni per andare a cena fuori, si è risentito, facendo notare come non sia il primo problema dell'app: il sito era rimasto out per aggiornamenti per un weekend, limitatamente alle nuove registrazioni, per ovviare all'iniziale lacuna del mancato incrocio tra il dato del codice fiscale chiesto per registrarsi e la residenza, che aveva fatto temere potessero approfittarne i soliti furbetti. Il sistema comunque è stato presto resettato, sabato mattina è tornato disponibile e alle 13 erano già stati spesi 1.789 buoni, il che significa un incasso totale per i negozi, in mezza giornata, di almeno il doppio, 36mila euro, che è poi la filosofia dell'iniziativa: far girare l'economia. E infatti gli amministratori comunali, pur scusandosi per il disguido, non hanno mancato di far notare quanto sia gradita l'iniziativa dai cittadini e dagli operatori. Il negoziante non vuole l'assistenzialismo ma lavorare e avere la bottega piena ripete l'assessore al Commercio e commerciante (il suo negozio è uno dei 121) Endrio Corò, giustificando la scelta dei buoni in luogo dei contributi a fondo perduto subito, come chiedevano le minoranze e l'associazione MaerneViva, per una questione di tempestività (i coupon saranno rimborsati a fine campagna) e uguaglianza: nella prima fase alcune attività li hanno bruciati tutti in due giorni, in altre ne sono stati spesi pochissimi. Ma per la seconda sarà riconosciuto a tutti un minino di 250 euro, al di là dai buoni incassati.

