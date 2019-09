A luci spente in barca Scontro nella notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO INCIDENTEVENEZIA Non è una buona settimana, questa, per Venezia. Dopo la tragedia di martedì sera con tre morti e un ferito dopo lo schianto sulla lunata del porto di Lido, un'altra persona sta lottando in ospedale. E, pare, ancora una volta per un'imprudenza legata alle luci di posizione. Si tratta di un settantaduenne veneziano la cui barchetta è stata centrata sul fianco di dritta davanti alle Fondamente Nove. È accaduto giovedì sera, alle 23.15. A quell'ora è arrivata una chiamata di emergenza alla centrale operativa dei vigili...