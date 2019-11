A Lignano rientra l'allarme mareggiata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIATO SOSPESOLIGNANO La mattinata di ieri ai Lignanesi si è presentata completamente opposta rispetto a quella del giorno precedente: sembrava la vera estate di San Martino. Nel corso della notte invece il mare ha fatto un repentino cambiamento, anche il cielo si è presentato coperto di nubi scure con pioggia ed in mare grandi onde accompagnate da un insistente vento di scirocco che preoccupava non poco. La prevista mareggiata della mattinata (con punte di 1,38 metri), invece non ha creato alcun danno (escluso il risucchio di sabbia dalla...