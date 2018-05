A lezione di legalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPONZANO «Ma anche a Paderno c'è la mafia?». Lorenzo è il primo a prendere la parola davanti ai magistrati. Scatta in piedi e butta lì quella domanda che appare urgentissima. Una domanda che strappa un sorriso amaro ad Alfonso Sabella, pubblico ministero che fu al fianco di Giovanni Falcone nella Procura di Palermo guidata da Gian Carlo Caselli. «Lorenzo, se la mafia fosse qui a Paderno tu e i tuoi amici ve ne accorgereste. Io quando ero bambino al mio paese siciliano sapevo che in certi posti non potevo andare e che con certe...