TUTTI AL MARE

JESOLO Domenica di grandi presenze quella di ieri per la città, con migliaia di pendolari in passeggiata tra la spiaggia e la centralissima via Bafile. Nonostante il decreto del Governo che ha proclamato zona rossa anche per la provincia di Venezia, con la disposizione di limitare gli spostamenti e il divieto di creare assembramenti. Ma la paura del Covid-19 non ha fermato i pendolari, calati ancora una volta in massa. Opposta, invece, la reazione di chi si trovava negli hotel da sabato e che appena informato della situazione ha fatto ritorno a casa. Ma vista la giornata, sono stati migliaia i turisti giornalieri arrivati a Jesolo.

Gli stessi che hanno affollato la spiaggia e i locali. Come se fosse una domenica d'estate.

«La giornata è splendida è il commento raccolto da una famiglia di Treviso, distesa al sole sull'arenile di piazza Mazzini non abbiamo paura, vogliamo solo goderci qualche ora all'aria aperta». Ma di fronte alle solite code lungo via Roma destra, più di qualche residente si è interrogato sull'opportunità di simili presenze mentre dal primo pomeriggio, dopo che è il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, sono scattati i controlli della Polizia locale. Diverse le attività invitate a chiudere vista l'impossibilità a garantire le varie prescrizioni. Quattro, invece, i chioschi sulla spiaggia sanzionati con delle multe di 200 euro per il mancato rispetto delle norme sull'affollamento. I controlli sono continuati anche in serata, per accertare il rispetto della chiusura dei locali dalle ore 18.

«Il decreto elaborato dal Governo spiega il sindaco Valerio Zoggia - è un forte richiamo al senso di responsabilità personale. Di fronte alla situazione di emergenza che il paese sta vivendo, in particolare nei territori dove è maggiore la pressione esercitata dal Covid-19, ad ogni cittadino viene chiesto di fare la propria parte per contrastare e contenere la diffusione del virus. Questo appello del Governo deve essere recepito da tutti e in questo senso mi rivolgo ai concittadini affinché sentano davvero l'impegno per tutelare la propria salute, dei propri cari e di tutta la comunità».

Da ciò l'invito al rispetto delle regole indicate: «I provvedimenti individuati conclude Zoggia - hanno una base scientifica e richiedono a tutti dei sacrifici ma dobbiamo guardare al fine ultimo per il quale vengono chiesti. In questo senso il Comune si impegnerà a far sì che le prescrizioni, siano rispettate, con gli opportuni controlli. Chiediamo pazienza e comprensione rispetto ad una situazione che evolve rapidamente».

Giuseppe Babbo

