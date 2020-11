VENETO ORIENTALE

JESOLO Due reparti aperti, a ieri, con un totale di 25 pazienti ricoverati, ma con la possibilità di ampliarsi ancora e aprire altre tre sezioni. Il Covid hospital di Jesolo è già in prima linea per affrontare l'emergenza sanitaria. Il reparto di terapia intensiva non è ancora stato riaperto ma i posti letto sono già disponibili e per riattivarlo è sufficiente accendere l'interruttore in modo da accogliere eventuali pazienti con problemi respiratori.

Per il momento quindi i degenti sono ricoverati nei reparti di malattie infettive, nella sezione 1 dove sono stati ricavati 22 posti letto e altri tre nella sezione numero 2. Attualmente sono otto i medici in servizio nei due reparti, più altre 50 unità tra infermieri e unità Oss. In pratica si tratta dello stesso personale in servizio normalmente nell'ospedale di via Levantina e per il momento, tranne qualche innesto, non sono stati chiesti dei rinforzi che potranno però essere sollecitati di fronte a un aumento dei pazienti.

Da circa un paio di settimane, nell'ottica di ricavare maggiori posti letto, è stato deciso di chiudere il reparto di Medicina fisica, sospesi anche i ricoveri nel reparto di Riabilitazione dove però continua ancora l'attività ambulatoriale. A continuare è anche tutta l'attività nel nuovo poliambulatorio, inaugurato lo scorso settembre con la completa riqualificazione dell'ex colonia marina che si trova al piano terra, un'area di 500 metri quadrati. Il nuovo poliambulatorio, infatti, pur essendo dislocato nel presidio ospedaliero, è svincolato e indipendente dall'ospedale perché dispone di un accesso autonomo.

Da registrare, inoltre, che sono stati ricavati altri posti letto, in questo caso per pazienti dimessi dall'ospedale di via Levantina ma che necessitano ancora di cure prima del rientro a casa, dalla residenza per anziani Stella Marina di Jesolo, in una sezione appositamente dedicata della struttura, dove ad oggi risulta ricoverata una persona. «Stiamo vivendo una fase in continua evoluzione commenta Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss4 in pratica ogni giorno registriamo delle dimissioni e dei nuovi ricoveri. Ad oggi abbiamo due sezioni attive, la rianimazione non è ancora stata riaperta ma se necessario, come abbiamo sempre detto fin dallo scorso maggio, siamo pronti a riaprirla e lo stesso vale per gli altri reparti di malattie infettive. Possiamo dire che la situazione nel nostro territorio rimane sotto controllo, ma in ogni caso il livello di attenzione, da parte di tutti, deve rimanere alto».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA