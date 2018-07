CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A giudicare dalle foto postate sui social, i concerti di Zucchero a San Marco erano pieni di veneziani. Posto che i social siano da considerarsi la riproduzione fedele della realtà (che non è), sono comunque una rappresentazione di un sentimento. Chi non c'era o non gliene fregava niente, o non aveva soldi da spendere, o masticava amaro da strenuo difensore del no tutto e quindi anche del no Zucchero, grazie. Confrontarsi sui social spesso è come svuotare il fondo di una barca con la sessola, non se ne viene a capo. Ma quei veneziani che...