VENEZIA A dicembre era stato l'epicentro di uno dei tanti focolai veneziani della seconda ondata. Detenuti e agenti di polizia penitenziaria si erano contagiati a vicenda, e la tensione era tornata a farsi alta. Ma nei prossimi giorni a entrare tra i bracci e le celle del carcere di Santa Maria Maggiore sarà il vaccino.

Nel fine settimana è infatti in programma infatti la somministrazione del siero antivirus ai detenuti della casa di reclusione e della casa circondariale veneziana per evitare che il carcere diventi di nuovo un luogo nel quale la situazione possa scappare di mano come già successo sul finire dello scorso anno.

La prima dose verrà inoculata anche agli agenti di polizia penitenziaria, il tutto secondo le indicazioni del ministero della Salute: saranno quindi esclusi dalla chiamata vaccinale tutti quei soggetti - detenuti e agenti - che hanno contratto il Covid.

Ma se il penitenziario maschile inizierà nel fine settimana la campagna di vaccinazione, la prima tornata è stata conclusa nel carcere femminile della Giudecca dove sono state vaccinate una cinquantina di detenute e le agenti e gli agenti della polizia penitenziaria. Ad aprile previsti i richiami con la seconda dose. (n.mun.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA