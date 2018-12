A gennaio partirà la missione a Roma per il maxi-piano sulla Pontebbana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STATALE INTASATAPORDENONE Nuovo ponte sul Meduna, Gronda Nord, passante di Casarsa, le rotonde. Ci sono temi che al momento sono più concreti della resurrezione della Sequals-Gemona. Riguardano la Pontebbana, trafficata più che mai nel periodo pre-natalizio. Il piano regionale di riqualificazione dell'arteria, che prevede le opere citate qualche riga più in alto, ammonta a circa 200 milioni di euro. «Ma si tratta di soldi - ammette l'assessore Graziano Pizzimenti - che in realtà la Regione non può avere immediatamente a disposizione....