LA TESTIMONIANZA

PORDENONE Sono volati nell'isola spagnola il 7 agosto e rientreranno in Italia oggi. Filippo Cetracca, 35 anni, imprenditore pordenonese con l'attività a Roma, si trova a Formentera con la moglie e i due figli piccoli. Un luogo che ama e che conosce, scelto anche perchè «le vacanze qui costano comunque un terzo che in Italia, a parità di trattamento». Nessun lusso, un appartamento vicino al mare e tanto sole. «Siamo partiti da Fiumicino dopo aver fatto tutti i controlli; una volta atterrati a Ibizia abbiamo dovuto compilare un questionario online con varie domande, ci hanno misurato la temperatura e poi ci siamo imbarcati per Formentera». L'isola del mare cristallino e della natura incontaminata, meta prediletta di molti italiani. Anche quest'anno. Nemmeno il Covid li ha fermati, tanto che, come comferma Cetracca, «rappresentanto circa il 50 per cento dei turisti dell'isola. Il resto sono francesi e tedeschi».

LA SICUREZZA

Filippo ha scelto Es Pusjol, il più importante centro turistico di Formentera, nella parte nord dell'isola tra il lago Estany Pudent, una riserva naturale, e il mare. Un luogo dove la vacanza si vive nella sua interezza. E dove le misure per prevenire eventuali contagi da Covid 19 sono ancora più stringenti che in Italia. Le mascherine, ad esempio, «sono obbligatorie anche all'esterno - prosegue Filippo - e ci sono controlli quotidiani. Se ti trovano senza, ti multano e sono cento euro. L'unico posto dove puoi non indossarla è la spiaggia. E tutti rispettano le norme, perchè se sgarri, paghi».

LA MOVIDA

Il trentacinquenne spiega che Formentera quest'anno ha dovuto dimenticare i pienoni agostani. «Sembra di essere a inizio luglio - spiega -, anche se a sentire chi ha attività nell'isola il calo è del 70 per cento rispetto all'anno scorso».

DISCOTECHE E LOCALI

La vita notturna è solo un ricordo. «Le discoteche non hanno mai aperto e i locali hanno l'obbligo di chiusura alle 2». Presto per gli standar dell'isola, abituata a vivere 24 ore su 24. Nonostante tutto i ristoranti sono affollati e pure i bar. «Le distanze sono rispettate e comunque non mi sono mai sentito non al sicuro. Altrimenti non avrei portato la mia famiglia. Qui si seguono le regole e non dimentichiamo che Formentera è praticamente Covid free».

IL TEST

Cetracca sa che una volta rientrato dovrà sottoporsi al test con la famiglia, ma non ne fa un problema. «Piuttosto - dice - non capisco perchè queste misure restrittive riguardino solo Spagna e Croazia, e non la Francia o la Germania. Sembra quasi una sorta di tassa da far pagare a chi sceglie di trascorrere le vacanze all'estero. Il test? Se serve a prevenire la possibilità di contagi ben venga». Ma di sicurezza non ne vuole sentire parlare perchè a Formentera le norme anti contagio sono prese molto seriamente dai turisti e da quanti vigiliano sul loro rispetto. «Ho trascorso una decina di giorni sereni. in tranquillità. Nelle spiagge non ci sono assembramenti. Le discoteche non sono mai state aperte e sì, mi sento sicuro».

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

