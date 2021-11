Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

A fine febbraio scade il bando per l'assegnazione di 10,5 milioni residui dei Patti territoriali. Fondi che il Governo intende assegnare e chiudere questa partita durata un ventennio, in Polesine gestita dal Consorzio per lo sviluppo che ora è stato chiuso (dopo essere nato negli anni 60).Senza più tale strumento che pur essendo pubblico perché formato da Provincia e Comuni polesano, aveva le possibilità di azione rapida come un soggetto...