Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAMARGHERA Fateci lavorare, non siamo chiusi per virus ma per discriminazione. Davanti alla sede della Protezione civile di Marghera, con tanto di volontario simbolicamente crocifisso su due tavole di legno a voler rammentare l'agonia di un'intera categoria, in quasi trecento provenienti da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia si sono raccolti ieri mattina per rappresentare il malessere del popolo degli ambulanti e per...