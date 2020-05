LA PROTESTA

FELTRE Se la sono presi con tutti: da Confindustria, ai padroni, alle forze dell'ordine, ai proprietari di immobili. Difficile incardinare il raid avvenuto ieri notte nelle vie di Feltre. I carabinieri feltrini sono al lavoro e contano di avere qualche elemento in più dalle telecamere cittadine. Stanno passando al setaccio le immagini per dare un volto all'autore o autori. Sì perché molto probabilmente ci sono più mani dietro quei manifesti che sono stati appesi in varie vie sulle vetrine. I messaggi erano per tutti. Da «Confindustria assassina», a «Invece di chi va a correre odia chi ti manda a lavorare». O ancora: «Se devo scegliere fra pagare la spesa o pagare l'affitto, piuttosto non pago niente». E sotto, parole farneticanti: «Molte persone si stanno trovando seriamente a porsi queste domande: il Governo aiuta le imprese e i negozi, ma non aiuta coloro che non possono pagare l'affitto ora che non ricevono più lo stipendio: che senso ha sospendere il mutuo, se poi mi sfrattano?». E poi: «L'affitto costa troppo, non siamo tutti sulla stessa barca. Prenditela con chi se lo merita».

Evidentemente non può essere opera di negozianti, che pur in questo momento sono in ginocchio, con spese di affitto e la incertezza della riapertura. In molti di loro hanno scelto manifestazioni pacifiche in questi giorni: flash mob in piazza e chiavi consegnate ai sindaci dei loro paesi. È qualcuno che ha innescato una lotta tra poveri e se la prende con i negozi e le imprese già in difficoltà, per perorare non si comprende bene quale causa. In ogni caso, anche se venisse smascherato, rischia al massimo l'accusa di imbrattamento. Nei giorni scorsi è stata scoperta dai carabinieri, proprio grazie alle telecamere la rigatrice seriale di auto che agiva in via Mezzaterra: è una donna di 61 anni.

