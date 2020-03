A FELTRE Anche il Comune di Feltre è in lotta contro il coronavirus. È partita in questi giorni, infatti, la sanificazione a largo raggio della città. «In linea con quanto richiesto dalla Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto - scrivono dal municipio - il Comune è impegnato già da qualche tempo in un piano di pulizia delle strade e dei marciapiedi del territorio comunale con l'utilizzo delle macchine spazzatrici a propria disposizione. Un lavoro certosino per il quale sono state messe in campo tutte le forze disponibili sia per quanto riguarda il personale che i macchinari».

«Tecnici e operai stanno completando anche l'attività di sanificazione delle isole ecologiche eseguita in questi giorni. A tale riguardo sarà garantita anche l'attività di igienizzazione con cadenza giornaliera dei cassonetti sia del rifiuto secco che della porzione della differenziata. Vengono utilizzate adeguate soluzioni di pulizia sia per le maniglie e parti di contatto di tutti i contenitori».

Si tratta, naturalmente, di interventi utili e in parte straordinari, che non sostituiscono sicuramente le precauzioni che devono essere adottate come ad esempio le mascherine.

