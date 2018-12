A due mesi dal disastro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROVINCIABELLUNO Nato per combattere lo spopolamento della montagna il Fondo Welfare e Identità Territoriale, istituito da più soggetti sotto l'ala dell'Ente Provincia, ha provvisoriamente cambiato direzione spinto dall'uragano che si è abbattuto sul Bellunese tra il 28-29 ottobre scorso. Seguendo la corrente delle necessità immediate, il Fondo diventerà ristoro per i privati che hanno subito danni. Soldi donati dalla gente per la gente in una gara di solidarietà alla quale nessuno sembra essersi sottratto. Per aderire c'è tempo fino al...