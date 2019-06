A dicembre la sala controllo intelligente del Tronchetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONEVENEZIA La Smart Control Room, la centrale operativa he terrà sotto controllo tutta la città, verrà attivata a dicembre al Tronchetto. Lo ha dichiarato Alessandra Poggiani, direttore generale di Venis, in occasione della conferenza internazionale di Major Cities of Europe che ha preso il via ieri mattina nel campus economico dell'Università Ca' Foscari. Un'occasione di confronto, quella organizzata in collaborazione con il Comune, l'Ateneo veneziano e Venis, sul tema delle città digitali in un mondo in costante evoluzione. «I...