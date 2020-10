IL CASO

DANTA In Comelico ci sono paesi dove il covid 19 non ha contagiato nessuno. E anche se l'immunità non può essere garantita dall'appartenenza paesana, tuttavia l'individuazione dei focolai in alcuni paesi, in alcune strutture, come asili e scuole, consente alla popolazione una maggiore tranquillità, dopo l' apprensione cresciuta nei giorni scorsi e la paura che tutta la vallata potesse essere dichiarata zona rossa.

FUORI ZONA

Il Comune di Danta, per esempio, è intoccato dal contagio. Lo conferma il sindaco Ivano Mattea, che si augura che la situazione rimanga tale, richiamando comunque i suoi concittadini alla precauzione ed al rispetto delle regole che sono state indicate nei 3 Comuni di San Pietro, Santo Stefano e Comelico superiore con le ordinanze dei colleghi. «Vi chiediamo atteggiamenti responsabili e consapevoli- dice- anche se nel nostro Comune non si registrano ancora casi di positività, ma solamente con la collaborazione di tutti potremo evitare che il virus raggiunga anche la nostra popolazione. Si invita tutta la popolazione ad adottare le misure necessarie per il contenimento del Covid-19». Nel Comune di Santo Stefano ci sono due paesi che non registrano alcun contagio, Casada e Costalissoio. A San Nicolò c'è un solo caso, una persona che ha contratto il virus in un rifugio del Centro Cadore e che ormai ha completato la quarantena. «Nelle frazioni del nostro Comune, Costa, Campitello, Gera, non si registrano casi di covid -dice il sindaco Giancarlo Ianese- ma l'attenzione ai contatti ed ai comportamenti deve essere massima. Abbiamo molti bambini della nostra scuola che vengono da altri paesi e ci premuriamo con il personale di far rispettare tutte le norme. Per quanto riguarda i bar e i ristoranti avevo già emesso una ordinanza la scorsa settimana che impone tassativamente l'uso di mascherine e distanziamento ed ora intensificherò i controlli nei bar, dove molti clienti non rispettano le distanze addossati al bancone».

I NUCLEI

A Comelico Superiore i casi di contagio sono stati individuati in precisi nuclei famigliari e di contatto con conoscenti, soprattutto nel paese di Padola, mentre negli altri tre paesi, Dosoledo, Candide e Casamazzagno i positivi al tampone sono casi isolati. «E' giusto che si informi la popolazione sulla precisa situazione del contagio -dice il sindaco Marco Staunovo Polacco- e il dato obiettivo è quello che restringe la diffusione del virus a nuclei famigliari specifici, che sono in isolamento e perlopiù asintomatici. Tuttavia è importante che da parte di tutti, anche nei paesi dove non ci sono casi di covid, ci siano comportamenti prudenti e rispettosi delle norme che ormai tutti conoscono per prevenire la diffusione del virus». Per preservare la salute degli anziani ospiti in casa di riposo, il presidente dell'Unione montana del Comelico, Giancarlo Ianese, ha proibito le visite ed i contatti diretti tra parenti e anziani, consentendo le comunicazioni visive con gli strumenti telematici. «Abbiamo un dovere di protezione dei nostri vecchi -dice il presidente- e preservandoli dai contatti esterni e dotando il personale di tutte le misure preventive, abbiamo maggiore garanzia che la loro salute sia protetta da questa complicazione che il covid 19 può aggiungere ad eventuali altre patologie». Nelle due scuole superiori di Santo Stefano, la ragioneria e la scuola del legno, finora non si sono registrati casi di contagio e le lezioni proseguono in presenza, con tutte le regole ben stabilite.

Lucio Eicher Clere

