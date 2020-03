A CORTINA Si usa il cloro, a Cortina, per sanificare il centro del paese, per contribuire a rasserenare una comunità in cui si contano sinora cinque casi di contagio da coronavirus Covid19. Ieri in tarda mattinata si sono messi al lavoro i tecnici della cooperativa sociale Cadore, per conto dell'amministrazione comunale ampezzana; hanno irrorato le piazze del centro e l'isola pedonale con una soluzione a base di cloro, analoga a quella che viene utilizzata per la manutenzione dele piscine. Il sindaco Gianpietro Ghedina spiega che l'opera di sanificazione riguarda i principali luoghi di aggregazione, nel centro del paese. Si interviene pertanto negli uffici e attività che sono ancora aperti al pubblico; le sedi municipali, dove comunque sono stati drasticamente ridotti diversi servizi di sportello; le farmacie; l'ufficio postale; il commissariato di polizia; i supermercati; le banche. Con la sostanza disinfettante sono stati sanificati in particolare i marciapiede sui lati dell'isola pedonale, a cominciare da piazza Pittori fratelli Ghedina, per scendere lungo tutto il corso, dedicando una particolare attenzione ai luoghi in cui c'è stata una maggiore concentrazione di persone, presso uffici e servizi pubblici, bar e ritrovi, e davanti agli ingressi delle farmacie. (mdib)

