CORTINALe aspettative degli operatori turistici di Cortina, per la prossima stagione invernale, sono segnate dall'incertezza, causata dall'emergenza sanitaria. Mentre chiudono gli ultimi alberghi, alla fine di una stagione estiva giocata sulla difensiva, si guarda avanti: «Noi ci auguriamo che questo incremento dei contagi sia temporaneo, che la curva sia destinata a scendere commenta Roberta Alverà, presidente dell'associazione albergatori Cortina ma siamo comunque pronti ad affrontare ogni evenienza. Nelle nostre strutture non abbiamo mai abbassato la guardia e siamo pronti a recepire tutte le prescrizioni che dovessero esserci. Abbiamo tutte le buone intenzioni di lavorare, in una stagione normale, o almeno così vorremmo che fosse». Alcune indicazioni sono buone: «Abbiamo già le prime prenotazioni, sia per le giornate del Fashion weekend, che ormai per tradizione apre l'inverno, nel ponte festivo di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, sia per Natale. Io tendo ad essere sempre ottimista, ma sono consapevole che mancano due mesi all'avvio della stagione: tutto dipenderà da ciò che accadrà in questo periodo, in Italia e nel mondo». L'incertezza condiziona anche l'assunzione del personale, soprattutto negli alberghi più grandi, che hanno molti dipendenti, anche più di cento. In una annata consueta, a questo punto sarebbe già quasi tutto definito, in ogni reparto, ma quest'anno le cose stanno procedendo diversamente. Se le indicazioni rimarranno quelle espresse dall'estate appena trascorsa, nel prossimo inverno dovrebbe esserci un buon afflusso di ospiti, quasi esclusivamente italiani, nel periodo di Natale e Capodanno. E' già certo che a gennaio mancheranno gli stranieri. Non ci saranno i russi, che solitamente festeggiano sulla neve le loro ricorrenze, spostate di un paio di settimane rispetto al calendario occidentale. Mancheranno del tutto gli statunitensi; non ci saranno le nazioni asiatiche e neppure gli arabi, importanti in particolare per gli alberghi di lusso. A febbraio si vivranno le inebrianti settimane dei Campionati del mondo di sci alpino, anche se ridimensionati nelle presenze di spettatori. Gli organizzatori dell'evento hanno comunicato di aver comunque concordato con gli albergatori di Cortina l'utilizzo di 1.200 camere. Sarà poi da verificare se ci sarà l'attesa ondata di sciatori, a fine febbraio e a marzo, sino a Pasqua, curiosi di percorrere gli stessi tracciati sui quali si sono confrontati i campioni, in un periodo in cui usualmente le piste sono in ottime condizioni di innevamento, le giornate si allungano, i prezzi sono più contenuti.

