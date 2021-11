Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Aprono il 27 novembre gli impianti a Cortina d'Ampezzo e si torna a scendere sugli sci lungo i 120 km del comprensorio, dove è possibile scegliere tra numerose piste di vari livelli di difficoltà. Sul fronte dei grandi eventi il primo appuntamento è con i campionati del Mondo di snowboard il 18 dicembre in Faloria la tappa di slalom gigante parallelo, un'occasione unica per vedere i campioni internazionali scendere in pista in notturna...