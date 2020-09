I LAVORI

CORTINA D'AMPEZZO Lo scorso 11 gennaio a Cortina c'è stata l'importante inaugurazione del nuovo impianto a fune del Col Druscié, la prima cabinovia della conca. Si è cominciato così a colmare un divario che cominciava a farsi pesante, fra la dotazione di impianti di risalita in Ampezzo e nelle altre località sciistiche, in Italia e all'estero. Quell'opera ha sostituito il primo tronco della storica funivia Freccia nel Cielo, inaugurata cinquant'anni prima. L'indomani, il 12 gennaio, c'è stato il taglio del nastro per la pista agonistica Lino Lacedelli, alle Cinque Torri: è un'altra dotazione realizzata con le procedure accelerate, da parte del commissario di governo per le opere dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021.

LE PROSSIME OPERE

Ora si attende l'inizio effettivo dei lavori per costruire una cabinovia nuova, la prima che non sia la sostituzione o l'ammodernamento di un impianto esistente: è il collegamento da Son dei Prade a Bain de Dones, che dovrà unire il comprensorio sciistico di Pocol, Socrepes e Tofana con l'area delle Cinque Torri, Nuvolau, passo Falzarego e Lagazuoi. L'obiettivo è dichiarato: non fermarsi lì, ma puntare a ovest, cercare di arrivare a un collegamento con le valli vicine, con il grande circuito del Sella Ronda, nel Dolomiti Superski, oppure con il comprensorio del Civetta.

I RITARDI

La nuova cabinovia per le Cinque Torri è stata ripetutamente annunciata per la fine di questo anno 2020. I ritardi nell'avvio dei cantieri suscitano però qualche apprensione sulla reale possibilità di rispettare questi tempi. All'inizio di settembre non ci sono ancora le ruspe al lavoro e pare sempre più ardua l'impresa di completare in pochi mesi un impianto di quella portata, lungo oltre quattro chilometri, in due tratti, con stazione intermedia. La nuova cabinovia sarà un'opera pubblica, finanziata per 15 milioni dai Fondi comuni di confine e per 3 milioni dal commissario di governo per i Mondiali.

ALTRI PROGETTI

L'altro intervento strategico, in vista delle Olimpiadi 2026, è il collegamento dal centro di Cortina al comprensorio di Socrepes e Tofana, con un impianto di arroccamento che salirà dai campi di tennis. Intanto sul versante orientale della conca d'Ampezzo si sta lavorando per ammodernare la storica funivia che sale dal centro di Cortina al monte Faloria, che quest'estate è rimasta chiusa. Nel contempo si sta seguendo la procedura per il nuovo impianto sul Cristallo, a sostituire la vecchia cabinovia per forcella Staunies, chiusa da quattro anni, dopo aver girato per una sessantina di anni. Si pensa di realizzare un innovativo Funifor, con le funi sui due lati delle cabine, per resistere meglio al vento, e con stazioni più piccole, di minore impatto, a valle e a monte.

M.Dib.

