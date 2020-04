ULSS 4

SAN DONA' «Da oggi la residenza per anziani di Cinto Caomaggiore diventa un centro post Covid». Ad annunciarlo è il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza, che ieri ha fatto il punto della situazione sulle strutture per anziani di tutto il territorio, in merito al contagio e ai provvedimenti che si stanno adottando per evitarlo, o comunque contenerlo il più possibile.

LO SCAMBIO

Attraverso una collaborazione con Sereni Orizzonti di Cinto, dunque, i venti ospiti che erano presenti nella struttura sono stati trasferiti nella casa di riposo di Torre di Mosto. Cinto potrà così diventare un centro post Covid, in grado di ospitare quei pazienti che possono essere dimessi dall'ospedale di Jesolo, ormai specializzato in questo tipo di cure, perchè in fase di guarigione, ma che non posono prudenzialmente rientrare ancora a casa. A disposizione ci saranno cinquanta camere, per un totale di 80 posti letto.

IL NUMERO DEI CONTAGI

Situazione contagi. Confermati gli 8 positivi alla Francescon di Portogruaro, 56 sono in isolamento perché positivi. Considerando che l'intera popolazione delle case di riposo nel territorio è composta da circa 1200 anziani, la percentuale è contenuta. Tra i contagiati ci sono però anche 31 operatori delle dodici strutture dell'area, tra i mille dipendenti totali in servizio. Questi numeri tutto sommato rassicuranti sono spiegati con il fatto che da un mese vengono applicate le restrizioni, con il divieto di contatti con l'esterno, tra familiari e fornitori.

IL DIRETTORE

«Abbiamo una vigilanza diretta su tutte le strutture - garantisce il direttore dei servizi sociali, Mauro Filippi - anche attraverso la costituzione di un team dedicato a queste strutture. In ognuna sono state dedicate delle aree dov'è possibile isolare le persone con sospetto contagio. Inoltre ogni giorno vengono distribuite duemila mascherine, per un totale di 30mila a settimana; per la Francescon disposta la distruzione anche di altri dispositivi più tecnici, come calzari, occhiali, camici, mascherine particolari».

Per quanto riguarda gli esiti dei tamponi, Bramezza ha ricordato che il problema nel ritardo degli esiti è dovuto all'intasamento di tutte le strutture di microbiologia del territorio (l'Ulss4 si serve di quella di Venezia): «Abbiamo acquistato dei macchinari che, da Portogruaro, ci permetteranno di potere procedere anche autonomamente», ha ricordato il direttore generale. Per quanto riguarda l'attività dei tamponi, si sta procedendo con quelli a tutto il personale dell'Azienda sanitaria, partendo da chi ci lavora come medico o infermiere, per arrivare anche alle aziende esterne che lavorano all'interno delle strutture ospedaliere. Presente alla conferenza stampa anche il direttore del dipartimento di prevenzione, Luigi Nicolardi, che ha invitato a continuare a rispettare le direttive con le varie restrizioni. Tornando alle case di riposo, Bramezza ha sottolineato come l'obiettivo sia di riuscire a non avere alcuna struttura con un contagio preponderante, come si è verificato in altre parti d'Italia: «Abbiamo infine costituito una unità speciale che seguirà i pazienti direttamente a casa, così da cercare di portare meno persone possibile in ospedale».

Fabrizio Cibin

